Обладательница титула «Мисс Россия», очаровательная блондинка Виктория Лорпырева сейчас отдыхает в Лос-Анджелесе. Отметим, что до этого девушка посетила Турцию, а потом - Мальдивские острова.В американском мегаполисе модель и супруга новоиспеченного чиновника много гуляет, а еще – фотографируется. Снимки, сделанные в красивых и необычных местах, девушка выкладывает в социальную сеть.Так, на днях Виктория побывала в известном доме Faena Casa (гостевой дом - прим. ред.). И там сфотографировалась на троне, который, по словам Лопыревой, принадлежал Клеопатре. Снимок девушка опубликовала в своем блоге в «Инстаграме».- Почувствуй себя богиней ! Тот самый знаменитый трон Клеопатры в знаменитом доме Faena Casa, которую играла шикарная Элизабет Тейлор. Кстати, римский историк Аврелий Виктор утверждал, что эта женщина была настолько привлекательна, что многие мужчины готовы были отплатить своей жизнью за одну ночь с нею, - сообщила Виктория Лопырева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«У меня всегда с собой косметичка»: «Мисс Россия» рассказала о секретах красотыА также пояснила, какими средствами пользуется (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.