По итогам 2020 года клиенты ВТБ совершили 33 % переводов через Систему быстрых платежей. За год в рамках СБП в банке прошло 24,5 миллиона транзакций на 151,8 миллиарда рублей. Это в 15 раз превышает результаты прошлого года.За 2020 год число пользователей системы выросло в семь раз и превысило 2,5 миллиона человек. Больше всего операций клиенты совершили в декабре — 6,3 миллиона исходящих переводов на 38 миллиардов рублей. По сравнению с ноябрем спрос на СБП вырос в 1,5 раза, а с начала года — почти в 20 раз. Средний чек перевода через эту систему составляет шесть тысяч рублей.— Доля СБП в общем числе переводов среди наших клиентов стала резко расти во второй половине прошлого года. Еще в мае она не достигала и 10%, в октябре превысила четверть, а сейчас составляет уже треть. Это самый удобный и надежный способ перечисления денег из одного банка в другой, поэтому мы уверены, что его востребованность со стороны клиентов продолжит расти и в ближайшие годы обгонит по объему переводы с карты на карту, – комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей. Так, с 18 января ВТБ увеличил лимиты на переводы через СБП. Для клиентов банка максимальная сумма— 150 тысяч за одну операцию. При этом переводы до 100 тысяч рублей проводятся бесплатно. На операции свыше этой суммы в месяц взимается 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей за одну операцию.