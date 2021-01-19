Во время начала пандемии в инфекционных отделениях их ковидных госпиталях, несмотря на приличные заработки, отмечалась нехватка персонала. Врачи из заграницы написали десятки заявлений о разрешении на работу в отделение Росздравнадзора по Ростовской области.Чаще всего по этому вопросу в ведомство обращались дипломированные специалисты с медицинским и фармакологическим образованием. Иностранцам пришлось получить специализированное разрешение, которое подтверждает право медика трудиться на территории РФ.На Дону каждого потенциального медицинского работника обеспечили юридической поддержкой и помощью. Людям пришлось собрать огромный пакет документов и подтвердить знания, чтобы приступить профессиональной деятельности.В региональном отделении Росздравнадзора отметили, что в минувшем году 93 иностранных врача приступили к работе на территории донского региона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДонские медики сообщили о старте массовой вакцинации против коронавирусаПервые прививки жителям донской столицы уже сделаны (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!