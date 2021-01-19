В Ростовской области в городе Шахты произошла серьезная авария, в результате которой пострадал человек.Как рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД, авария случилась в понедельник вечером 18 января. Водитель автомобиля марки «Хендай Акцент», 27-летний мужчина, по предварительным данным, не справился с управлением, и наехал на пешехода, который переходил в этот момент дорогу.- В результате аварии 74-летний мужчина получил травмы. На скорой помощи его отвезли в больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства.По данному факту проводится проверка.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на трассе в Ростовской области женщина за рулем насмерть сбила мужчину, который помогал другу составить европротокол после аварии. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области перевернулся автобус: два пассажира погибли, трое пострадалиОн направлялся из Москвы в Луганск (подробнее)АЛЛО! Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.