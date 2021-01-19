Очаровательная блондинка, модель, переехавшая из Ростова-на-Дону в Америку, ведет блог в «Инстаграм», в котором рассказывает о своей жизни в США. Лиза Кей говорит о том, что Америка ее безумно манила с детства, казалась загадочной страной. И она ни капли не пожалела о своем переезде. Кроме того, именно в США она встретила мужа – Александра. Он приехал в штаты из Киева.На днях Лиза Кей побывала на Голливудских холмах и, конечно же, сделала на их фоне фотографию. Снимок девушка разместила в микроблоге в «Инстаграм».- Помогите придумать название этой фотографии. Самым смешным облайкаю профиль, - подписала фотокарточку модель.Публикация собрала десятки лайков и массу комментариев Пользователи предложили такие варианты, как «Наши в городе», «Мы на подходе», «Шухер, русские в ЛА», «Наши худи в халивуди».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Модель «Плейбой» Лиза Кей рассказала об эмоциях, вызванных американским гимномИ о фотосессии с мамой у фонтана (подробнее).