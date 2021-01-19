Гражданина Украины с крупной суммой задержали в пункте пропуска «Донецк». Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управленияМужчина пытался уйти от таможенных платежей и часть перевозимых денег спрятал под пластиковой обшивкой автомобиля. Позже выяснилось, что часть своих наличных мужчина передал своим пассажирам. Всего сотрудники таможни насчитали 31 тысячу долларов. Это намного больше суммы, разрешенной законодательством РФ к провозу без декларирования.Сотрудники Южного таможенного управления возбудили уголовное дело. Водителю автомобиля грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.Напомним, в Ростове-на-Дону судят сотрудника таможни за махинации с автомобилем Rolls-Royce. Обвинение считает, что в бюджет РФ не поступили платежи, размер которых составил более 3,5 млн рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовская таможня стала лучшей в ЮФОПобедители награждены дипломами и кубками ЮТУ (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!