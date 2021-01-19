Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта после гибели капитана сухогруза у берегов Турции. Об этом сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.Напомним, во время шторма в акватории Черного моря неподалеку от турецкой провинции Бартын крушение потерпел сухогруз «Арвин». Во время трагедии погиб 37-летний капитан Виталий Галенко из Ростова-на-Дону.Его тело нашли во время поисково-спасательной операции. Шестерых членов экипажа турецким спасателям удалось вытащить из воды.Сейчас расследование обстоятельств трагедии продолжается.Известно, что 120 метровый сухогруз был построен еще в 1975 году. Судно принадлежало украинской компании и выходило в рейсы в акватории Черного моря под флагом Палау.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРодственники моряков затонувшего сухогруза пытаются узнать о судьбе капитана из РостоваРостовчанина ищут спасатели, еще один пострадавший россиянин находится в больнице (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.