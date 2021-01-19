В донской столице работы по реконструкции путепровода на Малиновского идут полным ходом. Специалисты заметно продвинулись и уже приступили к расчистке площадки для строительства подъездных путей, заявляют в региональном минтрансе.Сейчас в районе моста сносят здания, мешающие реализации проекта, а также вывозят строительный мусор и убирают пролеты старого путепровода. Обильный снегопад осложняет работу.На одном из участков специалисты проводят подготовительные работы, которые необходимы для переноса воздушной линии электропередачи в подземную - кабельную.Как рассказал глава регионального министерства транспорта Владимир Окунев, вопрос соблюдения графика строительства находится на постоянном контроле у чиновников.Напомним, после начала ремонта моста на Малиновского ростовчане стали чаще простаивать в пробках, которые образуются из-за объезда путепровода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМост на Малиновского в Ростове-на-Дону: о путях объезда рассказали ростовские властиМост на Малиновского в Ростове-на-Дону: водителям предложили несколько схем движения (подробности)Как будем передвигаться после закрытия моста на Малиновского: мэрия Ростова обозначила схемы объездаРассказываем о маршрутах, которыми будем пользоваться в ближайшие месяцы (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.