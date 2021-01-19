В Ростовской области продолжается мониторинг прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии. О случившемся инциденте рассказал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев.— 17 из них обследовано отрицательно. Один человек потерялся, мы вместе с полицией сейчас его ищем, — рассказал глава областного Роспотребнадзора.Он отметил, ведомство ежедневно контролирует эту работу. Число прилетающих остается высоким.С 28 декабря в донском регионе начали проверять пассажиров, прилетевших из Великобритании. Главный санврач области попросил глав городов и районов сообщать о тех, кто может прибыть из Британии в другие российские субъекты, а затем на автобусе или машине добраться до Ростовской области.Напомним, в декабре стало известно о новой мутации коронавируса, выявленной в Великобритании. По предварительным данным, новый штамм вируса распространяется быстрее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 января 2021 года: еще 393 человека заразились коронавирусом за суткиМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 19 января. (Подробности)