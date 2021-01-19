Глава министерства здравоохранения Ростовской области рассказал о готовности районов и городов к вакцинации. Юрий Кобзев сообщил, какие проблемы выявил мониторинг медучреждений.В таких районах как Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Веселовский, Волгодонский, Белокалитвинский, Дубовский, Егорыкский, Заветинский, Каменский, Кашарский, Константиновский, Мартыновский, Милютинский, Октябрьский, Орловский, Ремонтненский, Родионов-Несветаевский, Сальский, Советский, Тацинский, Усть-донецкий, Целинский, Цимлянский и Чертковский главные врачи не понимают, как они будут осуществлять логистику вакцины внутри своего района, — пояснил Юрий Кобзев.По его словам, районы также не предоставили информацию о приобретении морозильных камер и термоконтейнеров.Кроме того, речь зашла и о подключении поликлиник к единому порталу госуслуг. Полностью подключены три района — Боковский, Целинский, Чертковский. В крупных городах области поликлиники подключены к порталу не на 100 процентов.Озвученные проблемы прокомментировал губернатор Ростовской области. Он призвал министерство совместно с муниципалитетами решить возникшие вопросы.— Мы договаривались, что текущая неделя — время для того, чтобы снять все вопросы. Если сегодня муниципалитеты не выполнили задачу, то у меня есть подозрения, что они не представляют в полном объеме ту часть работы, которую им нужно выполнить. Министерство здравоохранения должно эту задачу поставить таким образом, чтобы это было понятно для каждого исполнителя этой работы,ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтоп, COVID-19: Массовая вакцинация началасьПервые дозы отечественного лекарства уже поступили в городские поликлиники. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.