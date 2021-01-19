Говорили о том, как подготовиться к вакцинации. Первое, на что стоит обратить внимание, это наличие у вас признаков ОРВИ, обостренных хронических заболеваний или аллергии. Во всех этих случаях прививку придется отложить до полного выздоровления, после которого должно пройти потом еще не менее двух недель. Кроме того, перед прививкой не стоит принимать алкоголь. Это связано с тем, что даже небольшое количество алкоголя будет оказывать иммуноподавляющий эффект. В день вакцинации нужно не переохлаждаться, не сменять климатические пояса и избегать инсоляции.Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев уверен — вакцины должно хватить всем. На сегодняшний день в Ростовскую область поставлено 13, 542 дозы вакцины, уже сегодня медицинские организации распределяют ее по городам региона. В конце января ожидается поставка еще одной партии препарата. Всего в Ростовской области планируют привить 60% населения — более 2 млн человек. Свое мнение по поводу готовности к вакцинированию высказали и наши слушатели.Также в эфире мы узнали, как чистят город от снега, почему в ночное время уборочных машин больше, чем днем, и где в период снегопада было сложнее всего с транспортным обслуживанием. Директор департамента транспорта Христофор Ермашов назвал три проблемных района: СНТ «Утро», Микрорайон «Платовский» и поселок «Кирпичный» в Александровке.Подробности слушайте на сайте radiokp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области почти 100 иностранных врачей получили работу в пандемиюМногие продолжили строить карьеру на Дону (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.