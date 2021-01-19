Небольшая потасовка в ростовском кафе окончилась летальным исходом.Инцидент произошел в воскресенье, 17 января, в закусочной, которая находится в переулке Обском. Между двумя мужчинами по неизвестной причине зародился конфликт.Один из них, выйдя из себя, ударил кулаком другого в лицо. Поверженный противник повалился на пол и тут же скончался. Есть вероятность, что причиной гибели стала закрытая черепно-мозговая травма.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПотасовка между водителями закончилась аварией в Ростове.Они не смогли поделить полосу для движения.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!