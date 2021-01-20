В Ростове более 200 магазинов пренебрегли санитарными нормами

В Ростове проверяют соблюдение санитарных норм в магазинах. Фото: администрация Ростова

В донской столице после проведенных проверок выявили различные нарушения санитарных норм в городских магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской администрации

Стоит отметить, что проверки проводятся регулярно и не только днем, но и в ночное время суток. В них принимают участие представители Департамента потребительского рынка, Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, Министерства природы региона, управления ветеринарии, полиции, управления государственного надзора за техническим состоянием техники, государственной жилищной инспекции.

За первую половину января были проверены 2 658 торговых точек. В результате проведенных рейдов на прошлой неделе были составлены 254 протокола. Многие нарушения связаны с несоблюдением установленного режима работы.

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Среди них — нарушение масочного режима и отсутствие термометрии.

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