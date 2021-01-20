В доме дончанина обнаружили склад с наркотиками

Полицейские узнали, что мужчина собирался продавать наркотики в интернет-магазине. Фото: Архив КП

32-летний житель Новочеркасска задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

Донские полицейские узнали, что мужчина может быть причастен к хранению наркотических средств. Во время обыска в его доме нашли крупную партию наркотиков. Вещество растительного происхождения, расфасованное в 62 пакета.

Экспертиза показала, что содержимое свертков - марихуана. Общий вес наркотиков составил 1,5 килограмма.

По словам подозреваемого, запрещенное вещество он собирался продавать в интернет-магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также пересылка растений, содержащих психотропные вещества».

Напомним, в Ростовской области в руки полиции попали две местных жительницы, торгующие наркотиками. При обыске в доме одной из них был обнаружен пакетик с запрещенным мвеществом.

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