Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли живой

Девочку искали с конца декабря 2020 года. Фото: поисковой отряд "ЛизаАлерт Юг"

Поиски пропавшей 13-летней школьницы, которую искали в донской столице с конца декабря прошлого года, завершены. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения "ЛизаАлерт Юг".

- Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, - отметили они.

Школьница пропала в Ростове-на-Дону перед Новым годом - 26 декабря. Близкие люди и друзья были крайне обеспокоены исчезновением ребенка. Они звонили ей на телефон, писали сообщения в мессенджерах и социальных сетях, но девочка не выходила на связь. Все это родителям показалось странным. Они сообщили об исчезновении ребенка волонтерам "ЛизаАлерт Юг".

Разыскать пропавшую 13-летнюю ростовчанку удалось спустя три недели непрерывных поисков.

Известно, что с родителями девочки проведут разъяснительную беседу, чтобы предотвратить попытки побега ребенка в будущем.

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