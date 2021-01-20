Дончанин умер в машине скорой помощи после ссоры с другом

Медики скорой помощи зафиксировали смерть мужчины. Фото: Архив КП

Следователи подозревают жителя Неклиновского района Ростовской области в убийстве. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Следственного Комитета.

Во время расследования выяснилось, что вблизи хутора Копани в одной из жилых построек 54-летний подозреваемый поругался со своим 50-летним приятелем на почве разных интересов. В какой-то момент у дончанина сдали нервы, и он в пылу гнева ударил мужчину ножом в грудь.

После этого на место конфликта вызвали скорую помощь. Медики повезли пострадавшего в ближайшую больницу, но его состояние оказалось настолько тяжелым, что он умер в машине скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов донского региона задержали подозреваемого в убийстве. Сейчас решается вопрос о заключении дончанина под стражу.

Напомним, ростовчанин в полубессознательном состоянии подписал отказ от госпитализации и умер на полу в подъезде многоэтажки.

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