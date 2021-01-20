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Общество

"Помоги учиться дома": донские школьники получат более ста гаджетов

Часть из них ребятам уже лично вручил Председатель ростовского Заксобрания Александр Ищенко
Мария ШАБАНОВА
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Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко подарил детям планшеты. Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко подарил детям планшеты. Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Новые планшеты получили четыре семьи из Батайска от председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко. Также спикер донского парламента подарил ноутбук батайской средней образовательной школе № 2.

Александр Ищенко поддержал акцию "Помоги учиться дома". Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Александр Ищенко поддержал акцию "Помоги учиться дома". Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

В рамках акции «Помоги учиться дома» руководитель помог наладить дистанционное обучение школьников из малообеспеченных и многодетных семей, которые не могли получать знания из-за отсутствия техники.

- Пандемия не отступает, дистанционное обучение то отменяют, то возобновляют, а ребятам учиться нужно здесь и сейчас, - говорит Александр Валентинович. - Самое важное, что большинство ребят получают эти электронные устройства в собственность, то есть могут использовать их столько, сколько необходимо.

Технику детям вручили в рамках акции "Помоги учиться дома". Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

Технику детям вручили в рамках акции "Помоги учиться дома". Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

По его словам, еще 100 планшетов будут переданы многодетным семьям уже на этой неделе. Современные мобильные устройства в первую очередь получат выпускники 9-х и 11-х классов. Возможностью получать знания на дому в регионе обеспечены уже почти 2,8 тысячи школьников.

Стоит отметить, что компьютерную технику в рамках акции «Помоги учиться дома» получают и школы. После начала дистанционного образования потребность в компьютерах у учителей заметно возросла. Техника нужна педагогам для организации учебного процесса.

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