Как получить автокредит, не выходя из дома

Фото: ВТБ

Банк ВТБ одним из первых среди своих конкурентов дает возможность оформить займ на покупку автомобиля, не выходя из дома. В период пандемии дистанционная возможность получить кредит пользуется у жителей Ростова и области огромным спросом. Решение о выдаче человек получит за несколько минут. На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля – для iOS.

Для того, чтобы максимально приблизиться к покупке заветного авто, необходимо заполнить анкету новой формы. В приложении ВТБ Онлайн клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных. Сразу после этого, в течение нескольких минут, он получает SMS с окончательным решением. Важно сказать, что при одобрении кредита потребуется всего один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов.

- Привычная модель покупки автомобиля в салоне, как и получение кредита, на фоне пандемии существенно изменилась – клиенты готовы приобретать автомобили 100% дистанционно. Мы упрощаем этот процесс и переводим его в онлайн, это стратегически важная для нас задача, – отмечает Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ. - С сегодняшнего дня в ВТБ можно оформить автокредит в мобильном приложении, что становится финальным шагом по созданию нами полностью цифровой выдачи кредита. Такую возможность мы запустим в первом полугодии – клиенты смогут удаленно провести подписание всех документов, а позже забрать машину в автосалоне или заказать ее с доставкой на дом.

На сайте ВТБ также можно приобрести свой автомобиль в кредит или забронировать понравившийся перед такой покупкой. Кроме того, банк может порадовать клиентов собственной витриной транспортных средств, которая включает в себя 19 марок новых авто, а также с пробегом. Сейчас на площадке представлен широкий ассортимент машин, которые можно приобрести у партнеров банка.

Отметим, что ВТБ входит в тройку лидеров российского рынка автокредитования. За 11 месяцев 2020 года банк выдал более 82,8 тысяч займов на покупку машин общей суммой в 71 млрд рублей.