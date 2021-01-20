"Сияй. Люблю тебя": "Мисс Россия" трогательно поздравила красавицу-подругу с Днем рождения

Виктория Лопырева считает свою подругу родственной душой. Фото: официальный аккаунт Лопыревой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель Виктория Лопырева, призналась в любви своей подруге, Анастасии Задориной. Кроме того, Виктория назвала Анастасию «родственной душой». Трогательный пост, размещенный в блоге блондинки, был приурочен ко Дню Рождения приятельницы.

- С Днем Рождения, любимая . Будь счастлива! Во взрослой жизни редко встречаются родственные души, но чудеса случаются там, где в них верят! Больше не нужно, меньше – тоже. Сияй! Всегда рядом, - написала Виктория Лопырева.

Также блондинка опубликовала совместную фотографию с подругой. Пост собрал десятки лайков и комментариев. Многие подписчики отметили, что приятельница модели – весьма привлекательная брюнетка.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что сейчас Виктория Лопырева отдыхает в Майами. До этого девушка нежилась под ярким солнцем Мальдивских островов.

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