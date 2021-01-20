Власти рассчитывают восстановить туристко-информационный центр в Ростове

Ростовский Туристско-информационный центр. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Ростовский туристско-информационный центр только временно прекратил работу, заявили в мэрии. Власти пока что не могут найти организацию, которая будет обеспечивать его деятельность.
В течение последних пяти лет центр финансировали из городского бюджета. Департамент экономики Ростова в конце прошлого года объявлял конкурс для предпринимателей. Предполагалось, что победитель получит право управлять работой центра и зарабатывать на услугах для туристов и агентств. Однако желающих участвовать в конкурсе не оказалось. Аукцион признали несостоявшимся.
В горадминистрации отметили, что сейчас развитие туризма – одна из стратегических задач.
Директор департамента экономики города Полина Коростиева рассказала о том, что закрывать ТИЦ по инициативе властей не планируют.
- В 1 квартале 2021 года, после корректировки технического задания, планируется повторное объявление конкурса в электронной форме, - отметила она.
Напомним, ранее экс-руководитель проекта Дарья Головко сообщила о прекращении работы в донской столице туристско-информационного центра. Она выразила надежду на то, что в вскоре ТИЦ продолжит работу, но уже без ее участия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Муж даже близко не подходил к заводу»: В Таганроге задержали подозреваемого в краже из самолета «Судного дня»
Жена подозреваемого рассказала, что думает по поводу ареста (подробности)
АЛЛО!
Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).
Пусть о них узнают все!