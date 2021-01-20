Власти рассчитывают восстановить туристко-информационный центр в Ростове

Ростовский Туристско-информационный центр. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ростовский туристско-информационный центр только временно прекратил работу, заявили в мэрии. Власти пока что не могут найти организацию, которая будет обеспечивать его деятельность.

В течение последних пяти лет центр финансировали из городского бюджета. Департамент экономики Ростова в конце прошлого года объявлял конкурс для предпринимателей. Предполагалось, что победитель получит право управлять работой центра и зарабатывать на услугах для туристов и агентств. Однако желающих участвовать в конкурсе не оказалось. Аукцион признали несостоявшимся.

В горадминистрации отметили, что сейчас развитие туризма – одна из стратегических задач.

Директор департамента экономики города Полина Коростиева рассказала о том, что закрывать ТИЦ по инициативе властей не планируют.

- В 1 квартале 2021 года, после корректировки технического задания, планируется повторное объявление конкурса в электронной форме, - отметила она.

Напомним, ранее экс-руководитель проекта Дарья Головко сообщила о прекращении работы в донской столице туристско-информационного центра. Она выразила надежду на то, что в вскоре ТИЦ продолжит работу, но уже без ее участия.

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