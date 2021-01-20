Звезда "Ростова" Роман Еременко рассказал о планах на вторую часть чемпионата

32-летний футболист из Финляндии Роман Еременко. Фото: ФК "Ростов"

Один из главных футболистов ФК "Ростов" Роман Еременко дал эксклюзивное интервью из солнечной Испании, куда команда прилетела на сборы. Одним он представляется скандально известным спортсменом, другим - прирожденным талантом и ключевым элементом команды. В интервью Еременко рассказал, кем он сам себя считает.

В первую очередь 33-летний Роман высказался о своем решении перейти в ФК "Ростов". Это произошло в 2019 году, футболист стал защищать цвета "желто-синих" после работы в "Спартаке". По словам игрока, продолжить карьеру в "Ростове" было абсолютно правильным решением.

- Лучше всего запомнились первые матчи после перехода. Особенно, когда забил два победных гола "Рубину" в марте в 2019 года, - признался Еременко.

У игрока спросили и про его родственников. Немногим известно, но близкие финского спортсмена уже давно живут в южном мегаполисе.

- У меня здесь дядя, двоюродные братья, очень много друзей моих родителей. Это очень приятно. Моей семье нравится в Ростове, - прокомментировал игрок.

Роман не упустил возможности рассказать и о своих планах на вторую часть чемпионата России по футболу. Его главная цель, разумеется - выиграть все матчи, хотя сделать подобное очень сложно.

- Необходимо хотя бы закончить турнир на таком же месте, как и в прошлом году, - сказал Еременко.

Напомним, в прошлом голу "Ростов" занял пятую строчку российского чемпионата по футболу. Команде удалось набрать 45 очков, что на два десятка меньше, чем было у лидера. Интересно, что по окончанию первой части турнира "желто-синие" занимают такое же место. Многие эксперты, в том числе и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, посчитали это хорошим достижением, учитывая масштабные изменения в составе клуба.

Между тем, Романа Еременко многие до сих пор связывают со скандалом, который разгорелся еще в 2017 году. Тогда в его анализах обнаружили наркотики и дисквалифицировали на два года. Игрок признавался, что это было для него самое тяжелое время. В 2019 году, когда спортсмену разрешили вернуться на поле, многие уже поставили крест на его карьере. Однако он не только набрал прежнюю форму, но и стал одним из главных футболистов чемпионата.

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