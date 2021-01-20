"Избитая, истощенная, в глазах - боль": донские волонтеры спасают замученную людьми хаски

Собака попала в приют сильно истощенной. Фото: официальная группа приюта "Святобор" в "ВКонтакте"

В Шахтах Ростовской области волонтеры спасают избитого и израненного пса. В приют для бездомных животных собаку породы хаски привезли горожане, которые не смогли пройти мимо изувеченной собаки.

Кто нанес животному травмы – не ясно. По словам сотрудников приюта, собака поступила к ним сильно истощенной, окровавленной, с гематомами.

- В глазах боль и ужас, все тело в гематомах, даже притронуться невозможно, собака кричит. Боится всех и всего! Собак, людей, своей тени. Спасибо, что нашли, спасибо что привезли! Сейчас нашу избитую сиротку накормили, дали лекарство и оставили в покое. Пусть отсыпается, - написали в своем паблике волонтеры.

Они также отметили, что для дальнейшего лечения собаке потребуются витамины и препараты. Также нужны будут деньги на анализы, поэтому волонтеры просят всех неравнодушных о помощи.

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