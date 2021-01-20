Больше тысячи ростовчан записались на прививку от коронавируса

В Ростове стартовала вакцинация от ковида Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице стартовала массовая вакцинация от ковид-19. В администрации Ростова-на-Дону отмечают, что граждане активно регистрируются, чтобы сделать прививки. Так, за первые сутки на прививку записались порядка 1 368 ростовчан, отметил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. Но в первую очередь медики уделают внимание работникам медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания, МФЦ и тем, у кого есть хронические заболевания.

Отметим, что сделать прививку можно во всех взрослых поликлиниках города.

- Перед прививкой врачи рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя. Также не стоит посещать медкабинет с признаками ОРВИ, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Записаться на прививку можно по телефону "горячей линии" 8 800 350 91 36, на сайтах и в регистратурах поликлиник города.

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