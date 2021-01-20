Когда потеплеет в Ростове-на-Дону, рассказали синоптики

Синоптики обещают резкий перепад температуры в городе Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове-на-Дону в среду, 20 января, и в четверг, 21 января, будут крепкие морозы. Столбик термометра будет колебаться от минус 13 до минус 20 градусов.

А вот в пятницу, сообщают синоптики, в городе резко потеплеет и термометр покажет плюс.

Так, 22 января, в последний рабочий на этой неделе день утром будет +4, днем +5, вечером и ночью +4. В пятницу будет облачно и без осадков.

В субботу, 23 января утром ожидаются +4, днем +5, вечером и ночью +4 . В выходной будет так же пасмурно и без осадков.

В воскресенье, 24 января - погода аналогичная. Весь день пасмурно, без осадков. Утром +3, днем +7, вечером +3, а ночью ожидается ноль градусов.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" говорила о том, с чем связан такой резкий перепад температур.

— В Ростовской области будет происходить заток теплого воздуха. Антициклон, ставший причиной холода, будет смещаться на северо-восток. А на его место придет теплый воздух с Атлантики, — прокомментировал кандидат географических наук и преподаватель климатологии Александр Иошпа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Змиевская балка – место памяти, а не парк»: в сети спорят о том, можно ли кататься на санках на месте трагедии

Житель донской столицы осудил зимние забавы в балке, где расстреляли 40 тысяч человек (подробнее).

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.