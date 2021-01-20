Ростовские власти предложили изменить схему движения автобуса № 81

С предложением выступил департамент транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент транспорта Ростова-на-Дону выступил с инициативой изменить схему движения автобуса №81. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Предлагается изменить схему движения в направлении улицы Подвойского. Маршрут движения будет выглядеть так: пер. Белоусова – ул. Петренко – ул. Сосновая – ул. Вавилова – ул. Зрелищная – ул. Особенная – пр. Королева – пр. Космонавтов – ул. Плиева – пр. М. Нагибина – пр. Ворошиловский – пр. Соколова – ул. Варфоломеева – пр. Чехова – ул. Текучева – пр. Театральный – пл. Театральная – ул. Советская – пл. К. Маркса – ул. 19-я Линия – ул. Листопадова – ул. Богданова – 35-я Линия – ул. Подвойского – 1- я Улица.

В обратном направлении, в сторону переулка Белоусова, маршрут будет выглядеть так: : 1-я Улица – ул. Богданова – ул. 39-я Линия – ул. Сарьяна – ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. Свободы – пл. К. Маркса – ул. 1-я Майская – ул. Верхненольная – ул. Советская – пл. Театральная – пр. Театральный – пл. Энергетиков – пр. Театральный – ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский – пр. М. Нагибина – пер. Ольховский – пр. Космонавтов – пр. Королева – ул. Особенная – ул. Зрелищная – ул. Вавилова – ул. Сосновая – ул. Петренко – пер. Белоусова.

В настоящее время предложение опубликовано на сервисе «Активный ростовчанин». Голосование уже началось.

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