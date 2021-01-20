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Коронавирус Covid-19

В Ростове и области появятся еще два госпиталя для лечения больных ковидом

Увеличится количество мест для реабилитации
Мария ШАБАНОВА
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На Дону увеличат количество коек для больных коронавирусом

На Дону увеличат количество коек для больных коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Борьба с пандемией коронавируса на территории донского региона продолжается. Власти приняли решение о размещении дополнительных коек в инфекционных госпиталях. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Сейчас эпидемиологическая ситуация, вызванная COVID-19, является напряженной. Опасным вирусом на Дону с начала пандемии заразились более 59 тысяч человек. Медики регистрируют ежедневно более 300 новых случаев.

Во время заседании регионального штаба стало известно о том, что на базе областного госпиталя ветеранов войн вскоре появится инфекционный госпиталь на 150 коек. Второй госпиталь заработает в центральной городской больнице Новошахтинска, где появится 100 коек для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Ожидается, что новошахтинцы смогут получить лечение там уже с февраля.

В скором времени в регионе станет больше мест в больницах, где люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, смогут пройти реабилитацию. Их количество увеличат - с 50 до 225.

В правительстве Ростовской области отмечают, что уже к февралю число коек в ковидных госпиталях увеличится до 3681, что больше норматива минздрава РФ.

Донские медики рекомендуют людям сделать прививку против коронавируса.

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