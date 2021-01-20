Старого йорка хозяева выбросили в 20 градусный мороз умирать в Ростовской области

Кристю положили в коробку и вынесли на мороз умирать. Фото: официальная группа приюта "Святобор" в соцсетях

История человеческого предательства по отношению к другу семьи, служившему верой и правдой, произошла в городе Шахты Ростовской области.

Там хозяева выбросили на мороз старого больного йорка. Собаку просто положили в коробку и отнесли подальше от дома. К счастью, волонтеры, которые трудятся в центре для безнадзорных животных, узнали о несчастном животном и забрали его с улицы.

Более того, Кристю, именно такую кличку дали новому питомцу, показали врачу.

- У нее - переохлаждение, простуда, очень старая травма,- написали волонтеры в своей группе в социальной сети.

Также, по их словам, животное не может ходить.

- Нужен очень тщательный уход, массаж, уколы, - отмечают в приюте.

Сейчас волонтеры объявили сбор средств на лечение Кристи. В приюте будут рады любой, даже самой скромной, помощи.

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