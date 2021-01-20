"Снегурочка мечты": "Мисс Россия" взбудоражила поклонников новым амплуа

Алина Санько примерила на себя образ внучки Деда Мороза. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграм"
Модель из Ростовской области, обладательница титула «Мисс Россия – 2019», очаровательная Алина Санько примерила на себя образ Снегурочки.
Девушка снялась в тематической фотосессии. Перед объективом фотокамеры она предстала в красном коротком платье, которое лишь подчеркивает длинные стройные ноги, и в колпаке такого же цвета. Снимок сделан на фоне украшенной елки. Фотокарточку девушка опубликовала в своем блоге в «Инстаграме».
- Еще можно выкладывать новогодние фотографии или это уже не актуально? Друзья, верите ли вы в то, что «как встретишь Новый год, так его и проведешь»? Я искренне верю, что это именно так, - подписала фото Алина Санько.
Пост собрал десятки лайков и комментариев.
- Снегурочка мечты, - написал один из поклонников.
- Вы прекрасны, - поддержал его другой.
- Красавица, - поделился своим мнением третий.
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И опубликовала совместную фотографию (подробнее)
АЛЛО!
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