Полмиллиона отдала аферисту доверчивая жительница из Ростовской области

Мошенник заработал на доверчивости женщины 450 тысяч рублей. фото: Архив КП

Жительница Кашарского района Ростовской области доверилась лжесотрудникам банка и лишилась всех сбережений. Женщина сообщила мошенникам все данные о банковском счете.

Во время телефонной беседы аферист рассказал, что с банковским счетом женщины неизвестные люди пытаются провести ряд сомнительных операций. Остановить все это возможно, но якобы для подтверждения личности нужно назвать данные карты. Обеспокоенная дончанка сразу назвала номер карты, секретный код и личные данные.

Вопреки ожиданиям женщины, звонивший не защитил ее сбережения. Напротив, с ее счета исчезли 450 тысяч рублей. На мобильный телефон дончанки пришло сообщение о списании.

После этого пострадавшая обратилась в полицию. В заявлении она подробно расписала все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что после обращения пострадавшей было возбуждено дело по статье «Кража с банковского счета».

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