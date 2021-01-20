"На его месте должен быть я....": известную пловчиху Ефимову приревновал поклонник

Юлия практически не расстается со своим питомцем. Фото: официальный аккаунт Юлии в "Инстаграм"

Известная спортсменка из Волгодонска Ростовской области, пловчиха Юлия Ефимова сейчас находится в Калифорнии. Там же девушка встретила Новый год. В этот праздник ей подарили очаровательного щенка породы хаски. Судя по фотографиям Юлии в «Инстаграме», она практически не расстается с питомцем.

И вот девушка опубликовала очередной снимок. Нам нем Юлия плавает на надувном матраце в бассейне, а рядом с ней – Джаспер. Именно такую кличку девушка дала щенку.

Пост собрал множество лайков и комментариев. Подписчикам понравилась и сама Юлия, и ее очаровательный друг. Кстати, один из подписчиков и вовсе приревновал девушку к Джасперу.

- На его месте должен быть я, - написал фолловер.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Юлия назвала щенка Джаспера членом семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пловчиха Юлия Ефимова показала «самого красивого мальчика на земле»

И назвала его новым членом семьи (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.