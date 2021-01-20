"До безумия боюсь воды": дончанка Оксана Воеводина погрузилась в клетку, чтобы увидеть акул

Оксана Вовеодина снялась в фотосессии в бассейне. Фото: официальный аккаунт Оксаны Воеводиной в "Инстаграм"

Дончанка Оксана Воеводина, которую во всем мире знает, как русскую жену малазийского экс-короля, после расставания со статусным мужем посвятила все свое время сыну Лео и бизнес-проектам. Девушка практически не дает интервью, но о том, что происходит в ее жизни сейчас, можно узнать из блога в «Инстаграм».

Так, на днях Оксана опубликовала снимок, сделанный на дне бассейна. В комментариях к нему она написала, что она ДО безумия боится воды.

- Я в принципе не люблю нырять. Хотя я пробовала плавать пару раз под водой. И несколько раз погружалась в клетку с акулами. Но для меня это был очень большой стресс, - сообщила Оксана Воеводина в своем «Инстаграм».

А еще она отметила, что главное, погружаясь под воду, расслабится и не думать об ощущении, что не хватает воздуха.

Сама модель довольна тем, что снимки из бассейна получились удачными, без "надутых губ и щек".

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