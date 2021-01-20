Рыбаку из Ростовской области грозит крупный штраф за удачный улов

Рыбака-нелегала заметили полицейские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

37-летний дончанин подозревается в незаконной добыче биоресурсов. Мужчина затеял рыбалку в природном парке «Донской», который расположен в Цимлянского районе. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Во время проверки у рыбака нашли сани, топор, ставную лесковую сеть, а также 24 тушки рыбы. Мужчина поймал лещей, плотву, густеру и окуней.

Эксперты оценили размер нанесенного ущерба в 7 тысяч рублей.

В пресс-службе УТ МВД России по СКФО рассказали, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет. Хотя, скорее всего, нелегального рыбака оштрафуют.

Напомним, ранее в Ростовской области мужчина расстрелял рыбаков из-за просьбы не пугать рыбу.

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