Почти тысяча случаев за год: чаще травиться алкоголем стали в Ростовской области

Эксперты посчитали, сколько человек отравилось алкоголем в прошлом году

Сотрудники областного Роспотребнадзора рассказали о том, что в минувшем году было зарегистрировано 918 случаев отравлений алкоголем.

Чаще всего травились жители Ростова-на-Дону, Шахт, а также Белокалитвенского, Морозовского и Орловского районов.

- При этом из общего количества отравлений почти 98 процентов приходится на взрослое население, 3,8% - составляют дети, 3,5% - подростки, - рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что 56 случаев с отравлением привели к летальному исходу.

Эксперты советуют не приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук, а также дистанционным способом продажи через сеть Интернет.

Также стоит исключить избыточный и длительный прием алкоголя, употребление его суррогатов, не применять спиртосодержащую непищевую продукции не по ее прямому назначению. При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами, а также непищевой спиртосодержащей продукцией необходимо вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу.

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