Футболисты «Ростова» разгромили испанский «Альхесирас»

Футболисты показали отличную игру. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Победу одержал ФК «Ростов» в матче против испанского клуба «Альхесирас». Желто-синие обыграли соперников в спарринговом матче со счетом 5:1.

Товарищеский матч состоялся в рамках зимних сборов, которые проходят в Марбелье. Главный тренер клуба Валерий Карпин выпустил на поле два разных состава.

Во время первого тайма отлично проявил себя 22-летний нападающий Роман Тугарев. Хотя сначала он не реализовал выход один на один, зато затем сделал отличный и результативный пас. На 26-ой минуте гол в ворота соперников забил полузащитник «Ростова» Понтус Альмквист. Испанцы создавали опасные моменты у владений голкипера желто-синих, однако Максиму Рудакову удалось отразить несколько мячей. В результате преимущество осталось за донским клубом.

Ростовчане начали жестко атаковать соперников во втором тайме. На 50-ой минуте игры вновь отличился полузащитник желто-синих, но на этот раз Армин Гигович. В ответ футболистам ФК «Альхесирас» удалось забить гол после углового, но после этого в их ворота прилетели три мяча от Дмитрия Полоза, Хорена Байрамяна и Владимира Обухова.

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