Бабушка - начинающий водитель едва не спровоцировала аварию в Ростове

Пенсионерка попала в переделку на ростовской дороге. Фото: vk "Авто Ростов-на-Дону | Регион 61"

Непогода подкинула проблем ростовчанам. Из-за обильного снегопада дороги покрылись снежной коркой, и некоторые участки стали опасны для движения. Особенно сложно приходится людям, которые недавно получили права. К счастью, на помощь им приходят водители с опытом.

В неприятной ситуации оказалась пожилая автомобилистка, которая управляла иномаркой. Она, скорее всего, недавно стала водителем и допустила характерную для новичков ошибку. Женщина забыла снять машину с ручного тормоза, поэтому не могла тронуться с места. Пожилая ростовчанка чуть было не стала причиной пробки или того хуже – аварии. Но один из автомобилистов вышел из машины и дал бабушке дельный совет. После этого она поблагодарила своего спасителя и поехала дальше.

Ситуация многим горожанам показалась забавной, и они стали обсуждать ее в соцсетях.

«Кто таким права выдает», «У меня ручник - лишняя ненужная опция», «Как жалко машину. Спалила колодки уже», «Можно подумать никто ни разу не пытался так поехать», - высказывались ростовчане в соцсетях.

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