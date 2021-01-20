Ростовчанин поборется за пять миллионов в шоу «Comedy Баттл»

Гассан Джабер уже участвовал в шоу "Открытый микрофон". Фото предоставлено телеканалом.

Ростовчанин Гассан Джабер примет участие в телевизионном проекте «Comedy Баттл». Выступление юмориста можно будет увидеть в премьерном выпуске шоу 22 января.

Гассан приехал в Ростов-на-Дону из Ливана. По его словам, он собирается шутить о «приключениях араба в Росси» и о своей девушке.

Выступление ростовчанина будет оценивать звездное жюри: Алексей Щербаков, Антон Шастун, Денис Дорохов. Однако, даже если именитые комики не поставят шуткам Гассана лучшие отметки, останавливаться он не собирается.

— Мне тяжело успокоиться, у меня есть цель больше показать, что я могу. Планов и целей много, круто будет о них рассказать, когда уже всего добьюсь, — говорит комик.

Ранее Гассан уже участвовал в шоу «Открытый микрофон». Тогда молодому человеку не удалось пройти дальше кастинга. Комик говорит, что в тот раз он представлял только стендап, сейчас же намерен попробовать себя во всех видах юмора.

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