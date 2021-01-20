В Ростове проверили готовность пунктов вакцинаций против коронавирусной инфекции

Вакцину могут получить люди старше 18-ти лет. Фото: пресс-служба Ростова-на-Дону

В донской столице власти оценили готовность медучреждений города к массовой вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Ростовчане могут получить прививку, обратившись в поликлинику по месту жительства. Сейчас вакцинация проходит в шести поликлинических отделениях больниц и 12 поликлиниках города. На момент написания публикации, ростовские медики получили вакцины для 3750 человек, удалось привить против коронавируса 1020 человек вакциной «Спутник V».

- Во всех пунктах выделены отдельные кабинеты для осмотра врачей и кабинеты для вакцинации, - рассказывает заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. - Помещения имеют необходимое холодильное оборудование для хранения вакцины.

Претендовать на получение вакцины могут люди старше 18 лет, без антител к COVID-19, без вирусных заболеваний, аллергии на компоненты препарата и прочих противопоказаний. Желающим привиться нужно пройти обязательный осмотр у терапевта. Врач должен оценить состояние здоровья пациента и разрешить процедуру.

Сейчас в Ростовской области власти пытаются решить проблему вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов. Чиновники намерены запустить передвижные пункты.

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