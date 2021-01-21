ФК «Ростов» разгромил испанский клуб со счетом 5:1

«Ростов» встретился с испанским «Альхесирасом». Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Футбольный клуб «Ростов» встретился с испанским «Альхесирасом». Матч прошел в рамках зимнего сбора ростовчан в Испании, сообщает пресс-служба «желто-синих».

Валерий Карпин выпустил два разных состава в двух таймах. «Ростов» завладел преимуществом уже в первой половине игры. Отличился Роман Тугарев, который сделал точный пас на Понтуса Альмквиста. Шведский полузащитник точным ударом отправил мяч в ворота соперников. При этом испанцы также создавали опасные моменты, но Алексею Рудакову удалось защитить ворота.

Второй тайм начался с атаки ростовчан. На 50-й минуте матча гол забил Армин Гигович. После этого «Альхесирас» успешно атаковал ворота и сократил отставание от «Ростова». Однако до конца игры Дмитрий Полоз, Хорен Байрамян и Владимир Обухов увеличили преимущество «желто-синих». Счет составил 5:1.

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