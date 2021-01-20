Приручили насекомых: в Ростовской области выращивают паразита, убивающего на полях гусениц-вредителей

Паразиты откладывают яйца в теле вредителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области успешно искусственно выращивают насекомое-паразита, которое борется с вредителями сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в донском «Россельхозцентре».

Паразиты под названием «габробракона» борются с совками или ночными бабочками, молью и мотыльками. Их используют для защиты подсолнечника, кукурузы, сахарной свёклы и других культур. Внешне эти насекомые чем-то напоминают ос.

Насекомое равномерно распределяют в определенных точках по площади участка. Самка паразита находит, парализует и заражает гусениц вредителей. Она откладывает в теле жертвы от 10 до 30 яиц. В итоге инфицированная особь прекращает питаться и погибает.

В среднем через 12 дней появляется новое поколение паразитов. Они в свою очередь продолжают заражать и тем самым убивать вредителей. Популяция сохраняется весь период, в течение которого растения растут и развиваются.

Насекомое стало безопасной альтернативой химическим инсектицидам в нескольких хозяйствах, пояснили в «Россельхозцентре».

АЛЛО!

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