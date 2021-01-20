15 классов в Ростовской области перевели на дистанционку из-за коронавируса

Заболеваемость в учебных заведениях снижается. Фото: Артем КИЛЬКИН

15 классов в Ростовской области перевели на дистанционный режим из-за коронавируса. Последние данные сообщил главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев на заседании регионального штаба.

По словам Евгения Ковалева, в удаленном режиме учатся ученики в школах, расположенных в Ростове-на-Дону, Мартыновском и Усть-Донецком районах.

В целом, за вторую неделю января заболеваемость в учебных заведениях снизилась.

— В школах случаи заболевания детей за вторую неделю января уменьшилось со 116 до 83 случаев. Среди персонала темпы заболеваемости не изменились — с 81 до 80 случаев. В вузах зафиксирована аналогичная тенденция, — прокомментировал Евгений Ковалев.

По данным на 20 января, в Ростовской области коронавирусом заразились 388 человек. Общее число заболевших по донскому региону составило 59488. Коэффициент распространения инфекции соответствует норме.

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