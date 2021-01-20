Расчищавший крышу ростовчанин споткнулся и рухнул вниз

В Ростове чистивший снег мужчина сорвался с крыши. Фото: соцсети

В донской столице с четырехэтажного здания внезапно упал мужчина, чем сильно напугал прохожих.

Инцидент произошел в среду, 20 января, на улице Сержантова в районе дома № 6. Ростовчанин чистил снег на крыше многоэтажного здания, но плохо закрепил страховочный трос. В результате этого он споткнулся и сорвался с высоты вниз. Он упал в сугроб прямо перед снующими туда-сюда прохожими.

Свидетели ужасного случая вызвали к месту бригаду медиков скорой помощи. Об этом сообщили в одном из городских пабликов соцсети. Фельдшеры приехали очень быстро, но о состоянии упавшего мужчины пока ничего не сообщается.

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