В мэрии Ростова рассказали, где получить спасительную вакцину

В Ростове опубликовали список поликлиник, где можно сделать прививку от коронавируса. Фото: администрация Ростова

На сайте городской мэрии появился список поликлиник, в которых можно сделать спасительную прививку от новой коронавирусной инфекции. Таковых насчитывается 18 штук и находятся они в разных районах города. Записаться на вакцинацию можно по телефонам регистратуры, на сайтах поликлиник, на портале Госуслуг и по телефону 8(800)350-91-36.

Итак, где же можно получить спасительный укол:

- Городская больница №1 им. Н.А. Семашко;

- Городская больница №20;

- Городская больница №4;

- Городская больница №6;

- Городская больница №7;

- Городская больница №8;

- Городская поликлиники №1;

- Городская поликлиники №10;

- Городская поликлиники №12;

- Городская поликлиники №14;

- Городская поликлиники №16;

- Городская поликлиники №4;

- Городская поликлиники №41;

- Городская поликлиники №42;

- Городская поликлиники №5;

- Городская поликлиники №7;

- Городская поликлиники №9;

- Городская студенческая поликлиника.

Напомним, что прививку можно делать только, если вы достигли 18-летнего возраста, не имеете признаков ОРВИ, а также обостренных хронических заболеваний и аллергий, не делали в ближайший месяц никаких прививок. Категорически запрещено вакцинироваться беременным и кормящим женщинам.

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