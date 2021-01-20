В мэрии Ростова рассказали, где получить спасительную вакцину

В Ростове опубликовали список поликлиник, где можно сделать прививку от коронавируса. Фото: администрация Ростова
На сайте городской мэрии появился список поликлиник, в которых можно сделать спасительную прививку от новой коронавирусной инфекции. Таковых насчитывается 18 штук и находятся они в разных районах города. Записаться на вакцинацию можно по телефонам регистратуры, на сайтах поликлиник, на портале Госуслуг и по телефону 8(800)350-91-36.
Итак, где же можно получить спасительный укол:
- Городская больница №1 им. Н.А. Семашко;
- Городская больница №20;
- Городская больница №4;
- Городская больница №6;
- Городская больница №7;
- Городская больница №8;
- Городская поликлиники №1;
- Городская поликлиники №10;
- Городская поликлиники №12;
- Городская поликлиники №14;
- Городская поликлиники №16;
- Городская поликлиники №4;
- Городская поликлиники №41;
- Городская поликлиники №42;
- Городская поликлиники №5;
- Городская поликлиники №7;
- Городская поликлиники №9;
- Городская студенческая поликлиника.
Напомним, что прививку можно делать только, если вы достигли 18-летнего возраста, не имеете признаков ОРВИ, а также обостренных хронических заболеваний и аллергий, не делали в ближайший месяц никаких прививок. Категорически запрещено вакцинироваться беременным и кормящим женщинам.
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