Обстоятельствами падения с крыши мужчины занялись следователи

В Ростове следователи расследуют обстоятельства падения с крыши мужчины Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следователи начали проверку по факту падения с крыши местного жителя.

Напомним, что инцидент произошел в среду, 20 января, в Первомайском районе на улице Сержантова. Там среди бела дня с крыши пятиэтажки рухнул 28-летний молодой человек. Медиков к месту происшествия вызвали ставшие свидетелями прохожие. Молодого человека госпитализировали с различными полученными травмами и сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Они и передали информацию о произошедшем в следственный отдел.

Следователи начали доследственную проверку. Они уже провели осмотр места происшествия и побеседовали со свидетелями чрезвычайного происшествия.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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