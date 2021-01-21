Сильный мороз в Ростове-на-Дону: как работает аэропорт "Платов"

Морозная дымка не внесла коррективов в работу аэропорта "Платов" Фото: "КП" Архив

В донской столице из-за несвойственных для юга России морозов в воздухе образовалась дымка, к которой жители северных частей страны уже привыкли. Но так как для Ростова-на-Дону это ново, мы поспешили узнать, нет ли сбоев в работе городского аэропорта "Платов".

Согласно информации на онлайн-табло, авиагавань работает в штатном режиме и ни один из рейсов не был отменен.

С самого раннего утра уже шесть бортов отправились в места назначения: три в Москву и по одному в Стамбул, Волгоград и Нижний Новгород. К отлету готовятся еще два самолета, они полетят в Махачкалу и Самару. И уже начата регистрация на рейс до Санкт-Петербурга.

Кроме того, в течение дня вылетят еще 14 бортов и отправятся по разным направлениям.

Напомним, яркое солнце и морозы до минус 24 ожидают ростовчан 21 января. Небольшого потепления можно ожидать только к вечеру, а кардинального - уже на следующий день.

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После ночного снегопада аэропорт "Платов" работает в штатном режиме.

На данный момент отмененных и задержанных рейсов нет.

АЛЛО!

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