В самый холодный день января сотни ростовчан остались без отопления

Некоторым ростовчанам не удастся погреться у батарей в течение всего дня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям нескольких многоквартирных домов, расположенных в Советском районе Ростова-на-Дону, придется целый день просидеть без отопления из-за коммунальной аварии. Между тем, столбик термометра в утренние часы может упасть до минус 24 градусов. Подачу тепла в привычном объеме коммунальщики планируют восстановить к вечеру, 21 января.

Всему виной прорыв на магистральной сети, который образовался на 2-ой Краснодарской, 78. Рабочие заделывают дыру диаметром 500 мм.

Временно подача отопления приостановлена в десяти жилых домов по улице 2-я Краснодарская под номерами 78, 127, 127 А, 129/1, 129/2, 129, 131, 133, 135, 135 А. Объекты социальной сферы в зону отключения не попадают.

Сейчас работы по устранению коммунальной аварии ведут две аварийные бригады, в составе которых в составе 9 человек и 7 единиц автоспецтехники.

Вопрос ремонта теплосети находится на контроле городских властей. Как рассказали в пресс-службе ростовской мэрии, все аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 20:00.

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