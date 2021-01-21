Круглый стол «Туризм-2021»: самые актуальные вопросы

Фото: из архива КП

22 января в 15:00 в редакции «Комсомольской правды» пройдет круглый стол «Туризм-2021: актуальные тренды и возможности». Директор туроператорской компании «Пегас Туристик» в Ростове-на-Дону и СКФО Илона Владимировна Чиханацкая, коммерческий директор авиакомпании NORDWIND, учредитель медицинской клиники «Гармония» Игорь Викторович Жданов, директор туристической компании «Росинтур» Светлана Владимировна Земцева, генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ», гостиниц «Эрмитаж» и «Дон Кихот» Татьяна Владимировна Нечепаева обсудят важные вопросы развития туризма.

Темы для обсуждения:

- Как изменила пандемия ситуацию в туристическом бизнесе? Каковы итоги и возможности?

- Как снизить риски для здоровья?

- Какие традиционные и новые туристические направления будут востребованы в 2021 году в России и за рубежом? Ваш прогноз.

- Раннее бронирование летних туров: выгодно ли это сейчас?

- Новые форматы путешествий - уникальные возможности.

- Что могут предложить российские регионы, курорты и здравницы? Куда и почему стоит поехать?

Приглашаем и вас принять участие в этом круглом столе! Подготовьте свои вопросы на тему развития туризма и пришлите на email svetlana.ponomareva@phkp.ru с пометкой «для круглого стола». Все вопросы будут заданы участникам круглого стола, а ответы на них можно будет прочитать в итоговом материале на сайте KP.RU.