«Матча на кокосовом»: «Мисс Россия» рассказала о необычных вкусовых пристрастиях

Татьяна рассказала, что ей нравится японский напиток на основе зеленого чая. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Певица и модель из Ростовской области, очаровательная Татьяна Котова, тщательно следит за собой: девушка старается правильно питаться, уделяет много времени спорту.

О себе она рассказывает поклонникам в своем блоге в «Инстаграме». На днях Татьяна опубликовала пост, в котором речь пошла о полюбившемся ей напитке. Это матча на кокосовом молоке - японский напиток на основе зеленого чая. Некоторые используют для его приготовления голубой чай.

У Татьяны есть любимый рецепт.

- Помню, раньше в «Инстаграм» на фото было кругом одно капучино, теперь многие предпочитают «матчу на кокосовом». Правда, я пью матчу только на рисовом или соевом. Ранее любила на овсяном молоке, - рассказала Татьяна Котова.

По ее словам, в этом японском напитке целая куча полезных свойств: он содержит в три раза больше витамина С, чем апельсин. Богат легкоусвояемой клетчаткой. Ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жиров. Снижает уровень стресса. Способствует концентрации внимания, пояснила модель.

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