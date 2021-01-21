"Самая горячая!": звезда "Ростова" Матиас Норманн встречается с русской моделью

Матиас Норманн и Виолетта Берт. Фото: соц. сети

Наконец стало известно, с кем встречается один из ключевых игроков футбольного клуба "Ростов" Матиас Норманн. Спортсмен никогда не публиковал фотографии со своей избранницей в социальных сетях, хотя вместе они уже как минимум пол года. Теперь выяснилось, что девушка футболиста - настоящая звезда "Инстаграма". В соцсетях некоторые утверждают, что девушка родом из Ростова-на-Дону. В ее аккаунте почти 100 тысяч подписчиков.

Хотя первые совместные кадры Норманна и некой Виолетты появились еще в прошлом году, фанаты мало знали о личной жизни спортсмена. Игрок "Ростова" привел Виолетту на домашний матч против ЦСКА. Далее фотографии, на которых молодые люди вместе, появлялись не очень часто. Поэтому многие думали, что футболист одинок. Болельщики "желто-синих" отмечали, что он один из самых непубличных игроков клуба.

Виолетта - работает моделью. Фото: соц. сети

Так или иначе, но теперь стало точно известно, кому принадлежит сердце талантливого норвежца. Это инстаграм-модель Виолета Берт. Кто-то из фанатов утверждает, что она старше футболиста. Подписи в профиле она часто делает на русском языке. Можно с уверенностью сказать, что девушка - из России. Ее фигуре позавидуют даже именитые красотки. Шикарными бедрами, грудью и осиной талией избранница футболиста хвастает почти в каждой публикации.

Их совместные фотографии не так часто появляются в Интернете. Фото: соц. сети

Одна из последних фотографий - Норманн и Виолета совместно проводят январские каникулы в Дубае. Ростовский футболист в черном, а на ногах дорогие туфли-лоферы с красной подошвой. Его девушка облачена в сексуальный наряд, подчеркивающий ее роскошную грудь.

Стоит отметить, что за время, проведенное в Ростове, Матиас Норманн стал настоящей звездой футбола. Сегодня его трансферная стоимость оценивается в 13 миллионов евро. Он один из самых результативных опорных полузащитников российского чемпионата.

Девушка часто путешествует. Фото: соц. сети

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