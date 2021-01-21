«Соскучилась по принцу»: «Мисс Россия» показала того, кого любит

Виктория Лопырева вместе с сыном отдыхает в ОАЭ. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2003» Виктория Лопырева обожает путешествовать. За последнее время она побывала в Турции, потом – на Мальдивских островах, затем – в Америке, и вот сейчас, судя по тегу в «Инстаграме», Виктория Лопырева улетела в Эмираты.

Оттуда она выложила снимок на фоне причала с яхтами. На фотокарточке модель держит на руках своего сынишку. Девушка трогательно подписала этот снимок.

- Соскучилась по моему маленькому принцу. Так счастливы вместе, - прокомментировала фотографию Виктория Лопырева.

Подписчики модели в "Инстаграме" живо отреагировали на публикацию. Многие пользователи отметили, что материнство очень идет девушке.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что Виктория Лопырева тщательно изучала достопримечательности Коми. Это связано с тем, что ее супруг, Игорь Булатов, стал там чиновником.

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