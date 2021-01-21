На 1 трлн рублей вырос российский рынок привлечения

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Российский рынок привлеченных средств в минувшем году вырос на 1 трлн рублей. Так, по экспертным оценкам ВТБ, портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках по итогам 2020-го составил порядка 31,5 трлн рублей. А годовой прирост будет на уровне 3-3,3%.

- За минувший год ключевая ставка ЦБ РФ снизилась на 2 п.п., что повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам, - рассказал начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. - Значительное давление на рынок сбережений оказала пандемия, увеличившая экономическую и социальную неопределенность, а также рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. В результате существенно изменилось поведение вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп.

Так, первая группа снимала денежные средства со счетов и переводила их в наличную форму. Вторая - увеличивала ликвидность своих сбережений, переводя их на краткосрочные депозиты и накопительные счета. К слову, таких вкладчиков оказалось большинство. Ну, и наконец, третья группа отреагировала на вызовы минувшего года активным переразмещением своих сбережений в более доходные инструменты. Результатом стало развитие рынка частных инвестиций, которое поддерживалось банками и брокерскими компаниями и сопровождалось активной рекламой и развитием технологий и инструментов инвестирования.

- Таким образом, изменилась структура срочности сбережений (доля средств до востребования выросла на 9 п.п.), клиенты стали активно пользоваться накопительными счетами и краткосрочными вкладами вместо долгосрочных инструментов, а вызванные пандемией ограничения ускорили развитие технологий дистанционного управления сбережениями, - добавил эксперт.

Можно сказать, что рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год, что явилось следствием своевременных и продуманных мероприятий по поддержке субъектов экономики со стороны государства, ЦБ РФ и крупнейших банков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6-20,7 трлн рублей, рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6 трлн. Общий объем остатков на срочных счетах и счетах до востребования, за исключением счетов эскроу, увеличился приблизительно на 990 млрд рублей (с учетом валютной переоценки).